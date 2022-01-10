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Dünya, Koronavirüs

İspanya, Kovid-19'u grip gibi kontrol etmeyi planlıyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Omicron varyantı ile yeni vakaların hızla arttığı Kovid-19'u, grip gibi kontrol altına almak için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Şenhan Bolelli   | 10.01.2022
İspanya, Kovid-19'u grip gibi kontrol etmeyi planlıyor

Madrid

Sanchez, İspanya'nın Cadenaser radyosuna yaptığı açıklamada, "Sağlık Uyarıları ve Acil Durumlar Merkezinde Kovid-19'u grip benzeri bir endemik hastalık olarak tedavi etmek için haftalardır bir plan üzerinde çalışma yapıyoruz." dedi.

"Kovid-19'un evrimini farklı parametrelerle değerlendirmeye başlamamız için artık gerekli şartlara sahip olduğumuzu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulunan Sanchez, salgının başlarında yüzde 13'lerdeki ölüm oranının şu anda yüzde 1'e kadar indiğini vurguladı.

Pedro Sanchez, İspanya'da mevcut durumda günlük 100 binlerin üzerinde olan vaka sayılarının ocak ayı boyunca yükselişine devam edeceğini, sonrasında da düşüşün başlamasını öngördüklerini söyledi.

Kovid-19 hapından 340 bin doz satın alınacak

İspanya'da 12 yaş üstü nüfusun yüzde 90'ının iki doz aşı sürecinin tamamlandığını, 5-11 yaş grubunda da 18 Nisan'a kadar bu oranının yüzde 70'e çıkacağını aktaran Sanchez, bazı Avrupa ülkelerindeki aşı yaptırma zorunluluğu tartışmalarının İspanya için geçerli olmadığını ifade etti.

İspanya Başbakanı Sanchez, eczanelerde satılan Kovid-19 antijen testi fiyatlarının düşürülerek kontrol altına alınacağını, Pfizer'ın geliştirdiği "Paxlovid" adlı Kovid-19 hapından da ocak ayı içinde 340 bin doz satın alınacağını açıkladı.

Yüksek vaka sayıları kamu hizmetini aksatıyor

Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle özellikle sağlık ve eğitim sektörlerindeki kamu hizmetlerinin riske girmeye başladığı bildirildi.

Kovid-19 vakası tespit edilerek ev karantinasında bulunan sağlık çalışanı ve öğretmen sayısının her geçen gün arttığını açıklayan sivil toplum örgütleri, bazı özerk yönetimlerde görevli boşluğunu doldurmak için stajyerlerin çağrıldığını duyurdu.

Yarıyıl tatilinin ardından okullarda yüz yüze eğitime başlanan İspanya'da, 5 öğrenciye kadar (Madrid özerk yönetiminde 3 öğrenci) vaka tespit edilen sınıfların, 10 günlük ev karantinasına alınması kararlaştırıldı.

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