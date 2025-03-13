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Dünya

İspanya Başbakanı Sanchez, savunma harcamalarını artırmak için aradığı desteği bulamadı

İspanya Başbakanı Sanchez, ülkesinin mevcut durumda Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1,51'ine denk gelen savunma harcamalarını 2029 yılından önce yüzde 2'ye çıkarmak için aradığı desteği Meclis'teki diğer siyasi partilerden bulamadı.

Şenhan Bolelli  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
İspanya Başbakanı Sanchez, savunma harcamalarını artırmak için aradığı desteği bulamadı

Madrid

Pedro Sanchez, savunma harcamalarının artırılmasına yönelik görüşlerini paylaşmak ve destek aramak için aşırı sağcı Vox dışında Meclis'teki tüm siyasi partilerin liderleri ile görüştü.

Başkent Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da, Sanchez'in siyasi partilerin liderleriyle görüşmesinin ardından yapılan açıklamalarda görüş farklılıkları dikkati çekti.

Ana muhalefet lideri Feijoo, Sanchez'i hiçbir planı olmamakla suçladı

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, Başbakan Sanchez'i "savunma harcamalarıyla ilgili hiçbir plana sahip olmamakla ve sorularına cevap vermemekle" suçladı.

Feijoo, aynı zamanda azınlık sol koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) lideri olan Başbakan Sanchez'in, "savunma harcamalarının artırılmasına karşı çıkan" koalisyonun küçük ortağı Sumar ittifakı ile NATO'nun talepleri arasında kaldığını savundu.

Ana muhalefet lideri, "Meclis tarafından önceden izin verilmeden harcamalarda artış ve uluslararası taahhüt olamaz." dedi.

Meclis'teki diğer siyasi partilerin liderleri de ya savunma harcamalarının artırılmasına karşı olduklarını ya da izlenecek plana göre tavır alacaklarını söyledi.

Başbakan Sanchez, savunma harcamalarının GSYH'nin yüzde 2'sine çıkarılması sözünü tutacaklarını söyledi

Son olarak basının karşısına çıkan Başbakan Sanchez, "İspanya, savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 2'sine çıkarma sözünü tutacaktır." sözünün altını çizse de bunun nasıl olacağı, Meclis'te oylanıp oylanmayacağı ve ne kadarlık bir sürede olacağıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Sanchez, "Savunma harcamalarının artırılması için sosyal harcamalardan bir sent bile kısıtlama yapılmayacak." şeklinde konuştu.

"Ukrayna'da barış ve Avrupa'da refah aynı madalyonun iki yüzüdür." diyen Sanchez, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yaşadığı tehlikenin "bölgesel bir çatışma değil, çok taraflı düzen ve ulusların bir arada yaşamasını sağlayan kurallar" olduğunu ifade etti.

Savunma harcamalarının artırılmasında Avrupa'nın birlik içinde hareket etmesinin önemine vurgu yapan İspanya Başbakanı, şöyle devam etti:

"İspanya olarak biz her zaman Ukrayna ve Gazze'de uluslararası hukuka saygıyı temel alan tutarlı bir duruş sergilemeye çalıştık. Bu, ideolojik yönelimleri ne olursa olsun İspanyol vatandaşlarının çoğunluğunun duygusudur. Bizim yapmamız gereken sadece savunmayı değil, güvenliği de konuşmaktır. İspanya örneğinde tehdit, askerlerini Pireneler dağlarından geçiren bir Rusya değildir, siber saldırılarla oluşan hibrit bir tehdittir. Avrupa'nın ileriye doğru bir adım atmasının, güvenlik ve savunma yeteneklerini artırmasının zamanı geldi. Çünkü? Kendimize kendimizden daha iyi bakacak kimse yok. İspanya hükümetinin yaklaşımı budur."

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