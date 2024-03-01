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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İslam İşbirliği Teşkilatı, 5 Mart'ta Gazze için olağanüstü toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT), 5 Mart'ta İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin dışişleri bakanları düzeyinde toplantı düzenleyeceği bildirildi.

Fayez Abdulsalam, Çağrı Koşak  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
İslam İşbirliği Teşkilatı, 5 Mart'ta Gazze için olağanüstü toplanacak

Suudi Arabistan

İİT'nin internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde üye ülkelerin katılımıyla Dışişleri Bakanları Konseyi'nin düzenleneceği belirtildi.

Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 5 Mart'taki toplantısından önce, İİT Genel Merkezi'nde gündem ve karar taslağı konusunda "üst düzey çalışanların çalışma yapacağı" bilgisine yer verildi.

Dışişleri bakanları nezdinde Cidde'de yapılacak toplantıda, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonrasındaki son durumun yanı sıra Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in Filistin'e yönelik soykırım suçundan yargılanması konusunun ele alınması bekleniyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230’u çocuk, 8 bin 860’ı kadın olmak üzere 30 bin 228 Filistinli öldürüldü, 71 bin 377 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 413 Filistinli hayatını kaybetti.

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