Dolar
31.38
Euro
34.06
Altın
2,083.54
ETH/USDT
3,435.50
BTC/USDT
62,597.00
BIST 100
9,097.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ilaç ve yakıt gönderdi

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne tıbbi malzeme ve ilacın yanı sıra 19 bin litre yakıt ulaştırdığı bildirildi.

Gülşen Topçu  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ilaç ve yakıt gönderdi

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, DSÖ heyetinin Şifa Hastanesi'ne ziyarette bulunarak mevcut durumu yakından incelediği ve İsrail'in 29 Şubat'ta insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıda yaralananlarla bir araya geldiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının, DSÖ heyetiyle Gazze'nin kuzeyindeki hastane ve sağlık merkezlerinin acil tıbbi ihtiyaçlarını görüştüğü aktarıldı.

DSÖ'nün Şifa Hastanesi'ne ilaç, tıbbi ve acil yardım malzemelerinin yanı sıra yaklaşık 19 bin litre yakıt yüklü tırı ulaştırmayı başardığı, pazar ve salı günleri de kuzeydeki hastanelere 2 tırın gönderilmesi için hazırlıkların yapıldığını teyit ettiği bildirildi.

DSÖ'nün, Gazze'nin kuzeyindeki sağlık tesislerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sağlanması konusunda daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

İsrail ordusunun, perşembe günü Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 115 kişi ölmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
'Ülkeler arasında diyaloğun ortadan kalkması ortak gelecek inşa etme olasılığını yok ediyor'
'Genel olarak hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarında gerileme söz konusu'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul etti
'Göçün gerçek nedenlerine inmeliyiz ve göçe yol açan temel sebepleri ele almalıyız'

Benzer haberler

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ilaç ve yakıt gönderdi

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ilaç ve yakıt gönderdi

İslam İşbirliği Teşkilatı, 5 Mart'ta Gazze için olağanüstü toplanacak

İngiltere Dışişleri Bakanı, Gazze'de yardım bekleyenlerin öldürülmesinin soruşturulmasını istedi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: BM'nin temelinde bir sorun yok. Batı ülkeleri BM kararlarına riayet etmemektedirler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: BM'nin temelinde bir sorun yok. Batı ülkeleri BM kararlarına riayet etmemektedirler
İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında ölü sayısı 115'e çıktı

İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında ölü sayısı 115'e çıktı
Emine Erdoğan Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu Başkanı Forbes ile görüştü

Emine Erdoğan Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu Başkanı Forbes ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet