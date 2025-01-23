Dolar
35.64
Euro
37.13
Altın
2,754.86
ETH/USDT
3,227.90
BTC/USDT
102,244.00
BIST 100
10,090.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İrlanda'da Michael Martin ikinci kez başbakan oldu

İrlanda'da Fianna Fail partisinin lideri Micheal Martin, parlamentonun alt kanadında (Dail) yapılan oylamanın ardından ikinci kez ülkenin başbakanı oldu.

Zuhal Demirci  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
İrlanda'da Michael Martin ikinci kez başbakan oldu

Londra

Yerel basında yer alan haberlere göre, parlamentoda yapılan oylamada, Martin, 76'ya karşı 95 oyla ülkenin yeni başbakanı seçildi.

Martin, bugün İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins'i resmi konutunda ziyaret edecek ve Higgins'in onayının ardından resmen ülkenin yeni başbakanı olacak.

Michael Martin bugün yeni kabinesinde yer alacak bakan adaylarıyla görüşmeler yapacak ve kabine üyelerini belirleyecek.

Martin, 2020-2022 yıllarında Fianna Fail, Fine Gael ve Yeşiller arasındaki koalisyon hükümeti döneminde de başbakan olarak görev yapmıştı.

İrlanda'da yeni hükümetin kurulması için anlaşmaya varılmıştı

İrlanda'da merkez sağ partiler Fine Gael ve Fianna Fail ile Bölgesel Bağımsız Grup (RİG), 14 Ocak'ta yeni hükümetin kurulması için anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma kapsamında, Fianna Fail'in lideri Micheal Martin'in hükümet döneminin ilk bölümünde başbakanlık görevini üstleneceği ve daha sonra bu görevi Fine Gael'e devredeceği belirtilmişti.

İrlanda'da 29 Kasım 2024'deki erken genel seçimlerde, merkez sağ Fianna Fail partisi yüzde 21,9 oy oranıyla 48 sandalye kazanarak birinci parti olmuştu. Mevcut Başbakan Simon Harris'in liderliğindeki merkez sağ Fine Gael yüzde 20,8 oy oranıyla 38 sandalye elde etmişti. Sol milliyetçi parti Sinn Fein ise yüzde 19 oy oranıyla 39 sandalye kazanmıştı. Bağımsızlar da yüzde 13,2 ile 16 sandalye elde etmişti.

Seçim sonuçlarına göre, hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamamıştı.

Ülkede bir önceki genel seçimler 8 Şubat 2020'de düzenlenmiş, 27 Haziran 2020'de iki merkez sağ parti Fine Gael ve Fianna Fail ile Yeşiller'in oluşturduğu üçlü koalisyon hükümeti kurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanının eşi Jeannette Kagame ile bir araya geldi
Kartalkaya'daki yangından, aşağı sarkıttıkları çarşafla kurtulan otel fotoğrafçısı yaşadıklarını anlattı
İki arkadaş, Kartalkaya'daki yangında mahsur kalanları kurtarmak isterken can verdi
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Erzurum merkezli araç kiralama dolandırıcılığı soruşturmasında 83 zanlı tutuklandı

Benzer haberler

İrlanda'da Michael Martin ikinci kez başbakan oldu

İrlanda'da Michael Martin ikinci kez başbakan oldu

İrlanda'da "Filistin için İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı" nöbeti

Hindistan'dan, Zuckerberg'in Kovid-19'un seçimlere etkisine ilişkin açıklamalarına tepki

İrlanda'da İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu Safiyye'ye destek yürüyüşü

İrlanda'da İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu Safiyye'ye destek yürüyüşü
Almanya'da 56 parti ve siyasi oluşum genel seçimlere katılmak için başvuruda bulundu

Almanya'da 56 parti ve siyasi oluşum genel seçimlere katılmak için başvuruda bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet