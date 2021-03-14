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Dünya, Koronavirüs

İrlanda, Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu

İrlanda'nın, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını geçici olarak durdurduğu bildirildi.

Bilal Acar   | 14.03.2021
İrlanda, Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ulusal Aşılama Danışma Komitesi (NIAC), Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısının Norveç'te bazı yetişkinlerde kan pıhtılaşmasına yol açtığı yönündeki raporlar ışığında kullanımının geçici olarak durdurulmasını önerdi.

İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasının, dün gece geç saatlerde Norveç'ten gelen yeni bilgilere dayandığını ve NIAC'ın tavsiyesinin tedbir amaçlı olduğunu belirtti.

AstraZeneca firmasının sözcüsü, İrlanda ulusal televizyonu RTE'ye yaptığı açıklamada, uygulanan 17 milyon Kovid-19 aşısıyla ilgili güvenlik analizlerinde aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına ilişkin bir kanıta ulaşmadıklarını, klinik çalışmalarda da bu yönde bir eğilim gözlemlemediklerini söyledi.

Şirket sözcüsü, aşının güvenliğiyle ilgili tüm verileri dikkatli şekilde incelemeye devam ettiklerini ve bunları vakit kaybetmeden paylaşmayı sürdüreceklerini kaydetti.

İrlanda'da yaklaşık 110 bin doz Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısının uygulandığı bildirilmişti.

Daha önce, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü ifade etmişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

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