İrlanda ve İngiltere'de öğrenciler Filistin'e destek gösterisi düzenledi
İrlanda'nın başkenti Dublin'de Trinity College öğrencileri ve bir grup aktivist, Filistin'e destek gösterisi yaptı. Londra'daki University College London önünde de Filistin'le dayanışma eylemi düzenlendi.
Dublin, Londra
İrlanda'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan Trinity College'de Filistin destekçisi öğrencilerce düzenlenen protesto gösterisinde, okul yönetiminin İsrail ile bağlarını kesmesi istendi.
- ABD'deki Evergreen Üniversitesinin Filistin destekçisi öğrencileri taleplerini kabul ettirdi
- New York'ta üniversite öğrencileri ve aktivistler, Filistin'e destek gösterisi düzenledi
Öğrenciler, kampüste kurdukları çadırlara "İsrail bir terör devletidir", "Soykırımı sonlandırın", "Nehirden denize kadar" ve "Özgür Filistin" yazdı.
Şehirdeki Işık Anıtı önünde bir araya gelen aktivistler de Filistin ve İrlanda bayrağı açarak Trinity College'a yürüdü.
Göstericiler, kampüs dışında öğrencilere destek sloganları attı, "Trinity College mezunları öğrencilerle beraber", "İsrail ile bağlantıları kes", "Özgür Filistin" yazılı pankartlar açtı.
Akademisyen ve öğrencilerden üniversiteye tepki
Üniversitede görevli akademisyenlerden Fintan Sheerin, AA muhabirine, "Bence bugünün önemi, öğrencilere Filistin'de, özellikle de şu anda Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle ezilen diğer insanların hakları hakkında konuşma fırsatı vermesidir." dedi.
Sheerin, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın 7 Ekim'de başlamadığına işaret ederek, bunun İsrail'in 1880'lerde Filistinlileri topraklarından sürmeye yönelik ilk girişimlerden bu yana devam eden bir soykırım olduğunu dile getirdi.
Öğrencilerden Conor Reddy de "Bugünün önemi, Trinity College'daki öğrenciler ve personelin, üniversitenin İsrail Teknoloji Enstitüsü, Tel Aviv ve Kudüs İbrani Üniversiteleri ile olan utanç verici bağlarını kesmesini istemesidir. Birkaç yıldır öğrencilerin boykot amaçlı kampanya yürütmesine rağmen üniversite bizim sesimizi duymadı ve silah sanayisine yatırımları var." diye konuştu.
Reddy, İrlanda'nın dört bir yanında insanların Filistin'de şu anda olup bitenler konusunda birleşmiş olduklarını, bunların büyük çoğunluğunun yaşananları bir soykırım olarak gördüğünü ve İrlanda halkının Filistin'in yanında yer aldığını belirtti.
Bu arada, Trinity College, geçen hafta Filistin destekçisi öğrencilerin protestolarının önemli turistik noktalarından biri olan Long Room Kütüphanesi'ne ulaşımı engellediği gerekçesiyle okulun öğrenci birliğine 214 bin 285 avro ceza kesmişti.
Londra'daki University College London önünde Filistin'le dayanışma eylemi
Londra'daki University College London (UCL) önünde, üniversitenin İsrail'le işbirliklerinin sona erdirilmesi ve Gazze'de ateşkes çağrısıyla gösteri düzenlendi.
İngiltere'nin önemli okulları arasında yer alan UCL'in öğrencileri, ana kampüs önündeki Gower Caddesi'nde toplanarak üniversitenin İsrail'le işbirliklerini protesto etti.
Öğrenciler ve eylemciler, UCL'nin İsrail’e mali destek sağlayan şirket ve bankalarla işbirliğini sonlandırması ve üniversitenin İsrail’in Gazze’deki savaş suçlarını kınaması çağrısında bulundu.
Eylemciler, İngiltere hükümetini de İsrail'e silah satışını durdurmaya ve ateşkes çağrısında bulunmaya çağırdı.
UCL önünde Filistin'e destek eylemi yapılırken, karşı kaldırımda ise İsrail'e destek veren gösteri düzenlendi.
İki eylem arasında geniş güvenlik önlemi alan polis, göstericilerin kaldırımdan yola inmelerini ve iki taraftan eylemcilerin karşıya geçmesini önlemeye çalıştı.
İsrail'e destek gösterisini organize eden İtay isimli eylemcinin, Filistin'e destek eylemcilerinin bulunduğu alana geçmeye çalışması üzerine, polis eylemciyi alana uzak bir noktada durdurdu.
Eylemci, bir süre polis kontrolü altında tutulduktan sonra yine polis gözetiminde İsrail yanlısı eylemcilerin bulunduğu tarafa götürüldü.
Öte yandan, polis, Filistin'e destek veren üç kişiyi gözaltına aldı. Polis, üzerinde İngilizce "özgürlük" yazan ve duvarları yıkan bir beyaz güvercinin resmedildiği pankarta da el koydu.
Öğrenciler ABD'deki üniversite eylemlerine katılarak çadır kurmuştu
UCL öğrencileri, ABD'de, Columbia Üniversitesinde başlayan ve birçok üniversiteye yayılan Filistin destekçisi gösterilere katılarak ana kampüs bahçesinde çadırlar kurmuştu.
Üniversite yönetimi üçüncü gününe giren eylemler nedeniyle okulda güvenlik önlemlerini artırdıklarını duyurmuş ve kimlik kartı olmayan öğrenci ve çalışanların kampüse girişine izin verilmeyeceğini belirtmişti.
Londra Üniversitesi'nin Goldsmiths Koleji'nde 5 haftadır Filistin'e destek için düzenlenen kütüphanedeki oturma eylemi ise okul yönetiminin öğrencilerin taleplerini karşılamak için çaba gösterme sözü vermesi üzerine dün sona ermişti.
Goldsmiths yönetimi, okulun etik yatırım politikasını gözden geçireceğini, Filistinli öğrencilere lisans bursu tahsis edeceğini duyurmuştu.
Okul ayrıca bir konferans salonuna, İsrail tarafından öldürülen Al Jazeera'nin Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin adının verilmesi için sunulan teklifin destekleneceğini de bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.