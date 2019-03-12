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Dünya

İrlanda 'son dakika' anlaşmasını olumlu buldu

İrlanda Başbakanı Cumhuriyeti Varadkar, "Dün yapılan yeni anlaşma, bazılarının şüphe veya korkularını ortadan kaldırmak için istenen ek netlik, güvence ve teminatlar sağladı" dedi.

Hasan Esen   | 12.03.2019
İrlanda 'son dakika' anlaşmasını olumlu buldu

Londra

İrlanda Başbakanı Cumhuriyeti Leo Varadkar, Brexit anlaşmasının "tedbir maddesi"ne ilişkin yeni düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirtti.

Varadkar, Dublin'de düzenlediği basın toplantısında, Brexit'in kendileri için "aylardır bir kara bulut" olduğunu ifade ederek, İngiltere Parlamentosundan çıkacak olumlu sonucun güveni yeniden tesis edebileceğini söyledi.

Tartışmalara neden olan "tedbir maddesi"ne ilişkin dün AB ve İngiltere'nin üzerinde anlaştığı yeni düzenlemeyi olumlu bulduklarını kaydeden Varadkar, "Yeni anlaşma, bazılarının şüphe veya korkularını ortadan kaldırmak için istenen ek netlik, güvence ve teminatlar sağladı." dedi.

Varadkar, yeni düzenlemeyle Brexit anlaşmasının parlamenterler tarafından bu akşam yapılacak oylamada kabul edileceğini umduğunu dile getirdi.

Tedbir maddesi

"Tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliği'nde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngören maddeye karşı çıkanlar bu düzenlemenin, İngiltere'yi AB ile sonu gelmez bir müzakere sürecinde mahsur bırakacağını savunuyordu.

Son dakika değişikliği

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün yapılacak oylama öncesi, maddenin kullanım koşullarına ''açıklık getiren'' bir ortak belge üzerinde AB ile dün gece uzlaşıya varmıştı.

Yeni düzenlemeye göre, taraflardan herhangi birinin ''tedbir maddesi''ni kötüye kullanması durumunda Brexit anlaşmasının metninde tarif edilen hakemlik mekanizmasına başvurulabilecek. Bu mekanizmanın kullanılması durumunda taraflardan biri maddeyi askıya alabilecek.


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