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Dünya

İrlanda Google'a inceleme başlattı

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Google'ın konum bilgilerini depolamasına ilişkin şikayetler üzerine inceleme başlattı.

Gökhan Kurtaran   | 04.02.2020
İrlanda Google'a inceleme başlattı

Londra

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, teknoloji şirketi Google'ın kullanıcıların konum bilgilerine ilişkin verileri depolamasına ve kullanmasına ilişkin endişeler nedeniyle inceleme başlattığını duyurdu. 

Komisyondan yapılan açıklamada, "Komisyonumuz, AB'deki birçok farklı tüketici organizasyonundan Google'ın tüketicilerin konum bilgilerini işleyişine ilişkin şikayet aldı." denildi.
Açıklamada, şirketin kullanıcıların konum bilgilerinin kullanılmasına ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerinin inceleneceği belirtildi.


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