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Dünya

ABD, Suriye'de petrol sahasına giden Rus askerlerinin yolunu yine kesti

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, 18 Ocak'tan bu yana, Haseke ilindeki petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu bir kez daha keserek dönmelerine sebep oldu.

Mohamad Misto,Adham Kako   | 04.02.2020
ABD, Suriye'de petrol sahasına giden Rus askerlerinin yolunu yine kesti

Haseke/Ankara

ABD ile Rusya arasında Suriye'deki petrol sahalarında varlık mücadelesi sürüyor.

AA'nın güvenilir saha kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD askerleri, Haseke ilinin kuzeydoğundaki Rümeylan petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu kesti.

Kamışlı ilçesinin batısındaki Amuda ilçesinden gelen 3 Rus askeri aracı, Haseke'nin kuzeydoğusundaki Mabede beldesinde ABD askerlerinin engeline takılarak, Rümeylan beldesine ulaşamadan geri dönmek zorunda kaldı.

ABD askerleri, Haseke'de, 18-25 Ocak'ta, Rümeylan sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu 4 kez kesmişti.

Böylece ABD ordusu, 18 Ocak'tan bu yana, Haseke ilindeki petrol sahasına gitmek isteyen Rus askerlerinin yolunu beşinci kez keserek dönmelerine sebep oldu.

YPG/PKK'lı teröristler de 15 Ocak'ta ABD üssünün bulunduğu Rümeylan petrol sahası yakınlarına yerleşmek için gelen Rus askerlerini Kamışlı ilçesinde durdurmuştu.

ABD petrol sahalarında varlık gösteriyor

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, harekat bölgesindeki üslerini boşaltan ABD, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

ABD ordusu, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye asker gönderiyor.

ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

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