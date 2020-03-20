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Dünya, Koronavirüs

İranlı liderlerin Nevruz mesajlarında 'koronavirüs' vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ulusal birlik, iş birliği ve sağlık personelinin çabalarıyla aşacaklarını söyledi.

Ahmet Dursun   | 20.03.2020
İranlı liderlerin Nevruz mesajlarında 'koronavirüs' vurgusu

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, yeni yıl olarak kabul edilen Nevruz Bayramı’nda yayımladıkları görüntülü mesajlarında, ülkede şu ana kadar 1284 kişinin ölümüne yol açan Kovid-19 salgını ve ABD yaptırımlarıyla ilgili konulara değindi.

Sağlık personelinin salgına karşı mücadelesine övgüde bulunan Ruhani, "Sadece biz değil 150'den fazla ülke yılın sonunda tahrip edici bir davetsiz misafirle karşı karşıya kaldı. Koronavirüs halkın sağlığını hatta işlerini tehdit altına aldı ancak doktorlar, hemşireler, hastanelerimiz ve tedavi merkezlerimiz hastaları daha hızlı bir şekilde tedavi edebilmek için kendilerini feda edercesine cesurca sahneye çıktı." dedi.

ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarına değinen Ruhani, "Düşmanlar, İran halkına karşı en ağır ve şiddetli yaptırımları uyguladılar ve onlar bu yaptırımlarla İran halkının teslim olacağını sandılar fakat halkımız bu zorluklara karşı direnç gösterdi ve yeni bir destan yazdı." ifadelerini kullandı.

Ruhani, ABD yaptırımlarına karşı ülkeyi petrol bağımlılığından kurtardıklarını savunarak, "Ülke ekonomisinin idaresi onlarca yıl sonra ilk kez petrol olmadan gerçekleştirildi." diye konuştu.

İran lideri Hamaney ise geçen yıl birçok üzücü hadiseye tanıklık edildiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Önceki yıl selle başladı ve koronayla bitti. Tüm yıl boyunca da depremler ve yaptırımlar gibi çeşitli hadiseler yaşadık ancak bu hadiselerin zirve noktası Kasım Süleymani'nin ABD'nin terörist eylemiyle şehit edilmesiydi."

Tüm sağlık personelinin halkın da desteğiyle "etkileyici ve takdire şayan bir fedakarlıkla" salgınla mücadele ettiğini belirten Hamaney, bu durumun ülkenin itibar kaynağı olduğunu ifade etti.

Hamaney, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının fırsatları da beraberinde getirdiğini savunarak, yaptırımlara karşı ülkede yerli üretimin artırılması gerektiğini vurguladı.

Hicri Şemsi 1399 yılının ilk günü olan bugün, İran ve birçok ülkede Nevruz Bayramı olarak kutlanıyor.

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