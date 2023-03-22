Dolar
19.04
Euro
20.56
Altın
1,942.95
ETH/USDT
1,783.50
BTC/USDT
28,142.00
BIST 100
4,948.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'ın kuzeydoğusunda 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletine bağlı Akkale ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Dursun  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
İran'ın kuzeydoğusunda 5 büyüklüğünde deprem

Ankara

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Gülistan eyaletinin Akkale ilçesine bağlı Anbar Alum kasabası olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.08'de kaydedildi.

Depremin 22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Gülistan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, şu ana kadar bölgeden hasar rapor edilmediği aktarıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da depremde yıkılan apartmanın inşaat mühendisi hakkında iddianame hazırlandı
Bakan Varank, deprem sonrasında lojistik merkeze dönüştürülen kayısı deposunu ziyaret etti
İskenderun'da ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı
Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 41'e yükseldi
Bursa'daki barajlarda 80 gün yetecek içme suyu var

Benzer haberler

İran'ın kuzeydoğusunda 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın kuzeydoğusunda 5 büyüklüğünde deprem

Zelenskiy: Rusya, gece Ukrayna'ya 20'den fazla İHA ve füzeyle saldırdı

Orta Doğu ülkelerinin çoğunda ramazan yarın başlıyor, bazılarında ise bugün hilal gözlenecek

AB'den İran'a yeni yaptırımlar

AB'den İran'a yeni yaptırımlar
Suudi Arabistan: İran'la yapılan anlaşma ülkelerin işlerine karışmama ilkesine dayanıyor

Suudi Arabistan: İran'la yapılan anlaşma ülkelerin işlerine karışmama ilkesine dayanıyor
İran'ın Türkiye sınırı yakınlarındaki Hoy kentinde 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın Türkiye sınırı yakınlarındaki Hoy kentinde 5 büyüklüğünde deprem

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet