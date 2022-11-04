Dolar
18.61
Euro
18.48
Altın
1,673.09
ETH/USDT
1,658.80
BTC/USDT
21,195.00
BIST 100
4,223.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'ın güneydoğusundaki gösterilerde çok sayıda kişi yaralandı

İran'ın güneydoğusundaki Haş kentinde cuma namazı sonrası düzenlenen rejim karşıtı gösteriler sırasında çıkan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, aktivistler ise olaylarda 1 göstericinin öldüğünü iddia etti.

Ahmet Dursun   | 04.11.2022
İran'ın güneydoğusundaki gösterilerde çok sayıda kişi yaralandı

Ankara

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Haş kentinde cuma namazının ardından gösteri düzenlendi.

Bu sırada ülke yönetimine karşı sloganlar atan bir grup göstericinin Kaymakamlık binasına taşlarla ve ateşli silahlarla saldırıda bulunduğu ifade edildi. Olaylar sırasında çok sayıda polisin yaralandığı kaydedildi.

Haberde, bir polis kulübesinin de göstericiler tarafından ateşe verildiği aktarıldı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim ise güvenlik güçlerinin karşı ateşinde çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Merkezi İngiltere'de bulunan Beluç Aktivistleri Örgütü ise Haş kentindeki protestolar sırasında güvenlik güçlerinin göstericilere açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını iddia etti.

Sosyal medyada yayınlanan ve söz konusu gösterilere ait olduğu iddia edilen görüntülerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi ve göstericilerle çatışmaları görülüyor. Bazı görüntülerde ise silah sesleri duyuluyor.

Eyaletteki "Kanlı Cuma" olayları

İran'da Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı Sistan-Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi Zahidan kenti, 30 Eylül'de cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında "Kanlı Cuma" olarak bilinen büyük olaylara sahne olmuştu.

Olaylarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

İranlı yetkililer, silahlı grupların cami yakınlarındaki polis karakoluna saldırdığını ve güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktığını açıklamıştı.

Zahidan kenti cuma imamı Sünni din adamı Abdulhamid İsmailzehi, 2 Ekim'de olaylarla ilgili yaptığı konuşmada, olayda emniyet güçlerinin halkın üzerine ateş açtığını ifade etmiş ve yetkililere olayı ciddi şekilde soruşturma çağrısında bulunmuştu.

Sistan-Beluçistan Güvenlik Konseyi, olaylarda kusuru olduğu gerekçesiyle kentin Emniyet Müdürü ve göstericilere ateş açılan karakolun amirinin görevden alındığını duyurmuştu.

Eyaletin Güvenlik Konseyi, kentteki olaylar sırasında bugüne kadar 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, Beluç aktivistler ise ölü sayısının yaklaşık 100 olduğunu öne sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
Abant'ta kullanılacak elektrikli faytonun deneme sürüşü yapıldı
Bakan Yanık: Ulaşamadığımız tek bir kadının kalmaması için tüm Türkiye'de her bir hanenin kapısını çalıyoruz
'21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu' Hilton İstanbul'da başladı
İzmir'deki depremde balkondan atlayan genç vefat etti

Benzer haberler

İran'ın güneydoğusundaki gösterilerde çok sayıda kişi yaralandı

İran'ın güneydoğusundaki gösterilerde çok sayıda kişi yaralandı

ABD Başkanı Biden: İran'ı özgürleştireceğiz

İran'ın Kerec kentindeki gösterilerde emniyet güçlerine saldırı düzenlendi

Alman hükümeti İran’daki vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdı

Alman hükümeti İran’daki vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdı
İranlı kadın dansçıların en büyük arzusu halka açık performans sergilemek

İranlı kadın dansçıların en büyük arzusu halka açık performans sergilemek
İran nükleer müzakereleri yeniden başlatmak için Viyana’ya heyet gönderecek

İran nükleer müzakereleri yeniden başlatmak için Viyana’ya heyet gönderecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet