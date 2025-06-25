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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran'ın doğu ve güneydoğusunda hava sahası ulusal ve uluslararası uçuşlara yeniden açıldı

İran’ın doğu ve güneydoğusunda hava sahasının uçuşlara yeninde açıldığı bildirildi.

Haydar Şahin  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
İran'ın doğu ve güneydoğusunda hava sahası ulusal ve uluslararası uçuşlara yeniden açıldı Fotoğraf: Sinan Yiter/AA

Ankara

İran devlet televizyonuna göre, Yol ve Şehircilik Bakanlığı Sözcüsü Mecid İhvan konuya ilişkin açıklama yaptı.

İhvan, ilgili kurumların onayı ile uçuşların kademeli olarak normale döndürülmesi ve uçuş güvenliğinin tam olarak sağlanması amacıyla ülkenin doğu ve güneydoğu bölgesinin uçuşlara açıldığını belirtti.

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Bölgenin ulusal ve uluslararası transit uçuşlara açıldığını aktaran İhvan, Bocnord, Sebzvar, Meşhed, Bircend, Zabul, Zahidan, Seravan, Çabahar, İranşehr, Gonabad, Ciroft, Cask ve Serahs havaalanlarında uçuşların başladığı kaydetti.

İhvan, Tahran’daki İmam Humeyni ve Mehrabad havaalanları dahil olmak üzere ülkenin kuzey, güney ve batısındaki tüm havaalanlarının ise ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapalı olduğunu ifade etti.

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