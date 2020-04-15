Euro
7.52
Dolar
6.90
BIST 100
95,854.92
Altın
1,716.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'dan Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü kararına tepki

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Trump'ın DSÖ sağladıkları fonu durdurma kararına ilişkin, "Pandemi her yeri sarmışken DSÖ'ye sağladığı fonu durdurması, 'İran'a maksimum baskı' politikasında olduğu gibi akıllarda kalacak utanç verici bir adımdır." dedi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 15.04.2020
İran'dan Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü kararına tepki

İstanbul

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurma kararına tepki gösterdi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

"Dünya, İran'ın uzun zamandır sahip olduğu deneyimini yaşıyor"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya, İran'ın uzun zamandır sahip olduğu deneyimini yaşıyor. ABD'nin zorbalığı, baskısı ve tehditleri, alışkanlığının ötesine geçmiş durumda; insanları öldürüyor. Pandemi her yeri sarmışken DSÖ'ye sağladığı fonu durdurması, 'İran'a maksimum baskı' politikasında olduğu gibi akıllarda kalacak utanç verici bir adımdır."

ABD Başkanı Trump, DSÖ'nün salgının dünya geneline yayılmasında sorumluluğu olduğunu ve bu konuda ilk etapta dünyayı yanılttığını savunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İran'dan Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü kararına tepki
Dokuz Eylül Üniversitesinde 'immun plazma' tedavisi başladı
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 59'a yükseldi
Çocuklar 23 Nisan'da kırmızı beyaz kıyafetlerle balkonlardan şarkı söyleyecek

Benzer haberler

İran'dan Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü kararına tepki

İran'dan Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü kararına tepki

ABD'de 'ekonomiyi faaliyete geçirme yetkisi kimde' tartışması büyüyor

Trump'tan virüs önlemleri konusunda 'Yaptığım her şey doğruydu' açıklaması

Putin, Trump ve Kral Selman ile petrol kısıtlamasını görüştü

Putin, Trump ve Kral Selman ile petrol kısıtlamasını görüştü
ABD Başkanı Trump: Ülkemiz büyük bir felaket ve acının ortasında

ABD Başkanı Trump: Ülkemiz büyük bir felaket ve acının ortasında
Trump yönetimi ABD ekonomisini mayısta normale döndürmek istiyor

Trump yönetimi ABD ekonomisini mayısta normale döndürmek istiyor