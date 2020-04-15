İran'dan Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü kararına tepki
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Trump'ın DSÖ sağladıkları fonu durdurma kararına ilişkin, "Pandemi her yeri sarmışken DSÖ'ye sağladığı fonu durdurması, 'İran'a maksimum baskı' politikasında olduğu gibi akıllarda kalacak utanç verici bir adımdır." dedi.
İstanbul
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurma kararına tepki gösterdi.
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
"Dünya, İran'ın uzun zamandır sahip olduğu deneyimini yaşıyor"
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zarif, şu ifadeleri kullandı:
"Dünya, İran'ın uzun zamandır sahip olduğu deneyimini yaşıyor. ABD'nin zorbalığı, baskısı ve tehditleri, alışkanlığının ötesine geçmiş durumda; insanları öldürüyor. Pandemi her yeri sarmışken DSÖ'ye sağladığı fonu durdurması, 'İran'a maksimum baskı' politikasında olduğu gibi akıllarda kalacak utanç verici bir adımdır."
ABD Başkanı Trump, DSÖ'nün salgının dünya geneline yayılmasında sorumluluğu olduğunu ve bu konuda ilk etapta dünyayı yanılttığını savunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.