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Dünya

İran'dan Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı sebebiyle bir taziye mesajı yayımladı.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 18.06.2019
İran'dan Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajı

İstanbul

İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin yayınlanan yazılı mesajda Bakanlık Sözcüsü Abbas Musevi, "İran, büyük Mısır halkının görüşlerine saygıyla Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle Mısır halkı, ailesi ve geride kalan dostlarına başsağlığı ve merhum için Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır dilemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Mesajda ayrıca, Mursi'nin Mısır halk hareketinin zaferi sonrası cumhurbaşkanlığına seçildiği vurgulandı.

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