Euro
6.67
Dolar
6.15
BIST 100
114,823.40
Altın
1,651.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ortak basın toplantısı
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'dan koronavirüsle mücadele için bölgesel iş birliği çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, "Terör dahil olmak üzere diğer tüm virüsler gibi Kovid-19 da sınır tanımıyor, etnisite ya da inanç ayrımı yapmıyor. Onunla mücadele için biz de ayrım yapmamalıyız." dedi.

Ahmet Dursun   | 25.02.2020
İran'dan koronavirüsle mücadele için bölgesel iş birliği çağrısı

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinde de ölümlere yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için bölgesel iş birliği çağrısında bulundu.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Terör dahil olmak üzere diğer tüm virüsler gibi Kovid-19 da sınır tanımıyor, etnisite ya da inanç ayrımı yapmıyor. Onunla mücadele için biz de ayrım yapmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Mesajında, İran'ın bölgesel iş birliği için sunduğu Hürmüz Barış Girişimi'ne (HOPE) işaret eden Zarif, şunları kaydetti:

"İran, HOPE doğrultusunda Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de dahil bölgesel iş birliği çağrısında bulunuyor."

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, tespit edilen vaka sayısının ise 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor
Sırp lider Dodik, ayrılıkçı söylemleriyle Bosna Hersek'teki krizlerin mimarı oldu
Sahada ve masada İdlib denklemi
İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor

Benzer haberler

İran'dan koronavirüsle mücadele için bölgesel iş birliği çağrısı

İran'dan koronavirüsle mücadele için bölgesel iş birliği çağrısı

İran'da koronavirüs salgını Meclise sıçradı

İran'ın 11 eyaletinde halka 'sokağa çıkmayın' çağrısı

Fitch: Koronavirüs endişesi stadyum gelirleri üzerinde baskı oluşturuyor

Fitch: Koronavirüs endişesi stadyum gelirleri üzerinde baskı oluşturuyor
İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı

İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı
Irak'ın Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide koronavirüs görüldü

Irak'ın Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide koronavirüs görüldü