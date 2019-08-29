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Petrol arama gemisi "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
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Dünya

İran'dan Japonya'ya 'ABD'nin koalisyonuna katılmayın' çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Japonya'ya ABD'nin Hürmüz Boğazı için kurmaya çalıştığı uluslararası koalisyona katılmama çağrısı yaptı.

Ahmet Dursun   | 29.08.2019
İran'dan Japonya'ya 'ABD'nin koalisyonuna katılmayın' çağrısı

Ankara

İran, Japonya'ya ABD'nin Hürmüz Boğazı için kurmaya çalıştığı uluslararası koalisyona katılmama çağrısında bulundu.

Japon haber ajansı Kyodo, dün Yokohama kentinde bir araya gelen Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin Japon diplomatik kaynaklara dayandırdığı bir haber yayımladı.

Buna göre, görüşmede Tahran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresinde ABD tarafından oluşturulmaya çalışılan uluslararası koalisyona muhalefetini Abe'ye doğrudan aktaran Zarif, yabancı güçlerin varlığının bölgedeki güvenliği sağlamak yerine istikrarsızlığı artıracağı uyarısında bulunarak, Japonya'ya koalisyona katılmama çağrısı yaptı.

Zarif'in ayrıca ABD yaptırımları nedeniyle askıya alınan İran'ın Japonya'ya petrol ihracatı konusunda da Abe ile görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

ABD yönetimi, mayıs ve haziran aylarında Basra Körfezi ve çevresinde petrol tankerlerine saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuş ve Körfez'deki seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uluslararası koalisyon kuracağını açıklamıştı.

ABD'nin oluşturmaya çalıştığı koalisyona İngiltere ve Avustralya katılacağını açıklamıştı. ABD'nin müttefiki olmasının yanı sıra İran ile geçmişten bu yana iyi ilişkiler kuran Japonya'nın ise koalisyona katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor.


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