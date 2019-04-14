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Dünya

İran'daki sel felaketinde can kaybı 76'ya yükseldi

İran'da 31 eyaletten 25'ini etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 14.04.2019
İran'daki sel felaketinde can kaybı 76'ya yükseldi

Tahran

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Ahmed Şucai, 31 eyaletten 25'ini etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı seller nedeniyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya çıktığını açıkladı.

Şucai, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, sel felaketi nedeniyle Fars eyaletinde 23, Loristan'da 14, Gülistan'da 8, Mazenderan, Hemedan ve Huzistan'da beşer, Kuzey Horasan ve Kohgiluye-Buyer Ahmed'de üçer, İlam'da 2, Horasanı Rezevi, Simnan, Kirmanşah, Kum, İsfahan, Kazvin ve Zencan eyaletlerinde de birer kişi olmak üzere 76 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. 

İran'ın 25 eyaletinde 17 Mart'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi büyük hasara ve can kayıplarına yol açmıştı.

Türk Kızılay afet bölgesine yardım gönderdi

İran'daki selzedelere yardım için harekete geçen Türk Kızılay, İran Kızılayı ile ortak organizasyonla afet bölgelerine 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırmıştı.

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