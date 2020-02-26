Euro
6.69
Dolar
6.16
BIST 100
114,043.60
Altın
1,647.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'da virüs şüphesi olan kişilere seyahat kısıtlaması

İran Sağlık Bakanı Nemeki, yeni tip koronavirüs nedeniyle "şehirleri karantinaya almak yerine şüpheli kişilerin şehirlere giriş ve çıkışlarına kısıtlama getirileceğini" söyledi.

Muhammet Kurşun   | 26.02.2020
İran'da virüs şüphesi olan kişilere seyahat kısıtlaması

Tahran

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "şehirleri karantinaya almak yerine şüpheli kişilerin şehirlere giriş ve çıkışlarına kısıtlama getirileceğini" söyledi.

Koronayla Mücadele Merkezi tarafından alınan kararları açıklayan Nemeki, Sağlık Bakanlığına bağlı ekiplerin, geçişlerin yoğun olduğu şehirlerin girişlerine yerleştirileceğini aktardı.

Şehirlere karantina uygulamak yerine şüpheli kişilerin giriş ve çıkışlarına kısıtlama getirileceğini ifade eden Nemeki, tüm yolcuların vücut ısısının dijital aletlerle ölçüleceğini, şüpheli kişilerin de 14 gün karantina altına alınacağını kaydetti.

Virüsün görüldüğü kentlerde cuma namazı kılınmayacak

Halka yolcululuk yapmamaları ve zaruri olmayan yolculuklardan kaçınmaları tavsiyesinde bulunan Nemeki, şöyle devam etti:

"Tüm halkımızı yolculuk yapmamaya çağırıyoruz. Özellikle okullar tatil olduğunda yolcuk yapmayın. Virüs tespit edilen yerlerden, ülkenin diğer noktalarına da geçmeyin."

Virüs tespit edilen eyaletlerde okulların 3 gün tatil edileceğini ve üniversitelerin de bir hafta kapalı olacağını aktaran Nemeki, türbelere girişlere kısıtlama getirileceğini, virüsün görüldüğü kentlerde cuma namazının kılınmayacağını söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada, İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a, vaka sayısının 139'a yükseldiğini duyurmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor

Benzer haberler

İran'da virüs şüphesi olan kişilere seyahat kısıtlaması

İran'da virüs şüphesi olan kişilere seyahat kısıtlaması

İranlı yolcular İstanbul'da kendileri için gelecek boş uçağı bekliyor

Türkiye ile İran arasındaki yolcu uçuşları durduruldu

Rusya koronavirüse karşı tedbirleri artırıyor

Rusya koronavirüse karşı tedbirleri artırıyor
DSÖ, Kovid-19'un İtalya, İran ve Güney Kore'de ani artışından derin endişe duyuyor

DSÖ, Kovid-19'un İtalya, İran ve Güney Kore'de ani artışından derin endişe duyuyor
İran'da 'benzin zammı protestolarına katılan' anne ve oğluna 15 yıl hapis

İran'da 'benzin zammı protestolarına katılan' anne ve oğluna 15 yıl hapis