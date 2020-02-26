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Dünya

ABD'ye gitmeye çalışan göçmenlerden 318'i yolda hayatını kaybetti

Son 14 ayda Latin Amerika'dan ABD'ye gitmeye çalışan göçmenlerden 318'i öldü, 170'i ise kayıp.

Sinan Doğan   | 26.02.2020
ABD'ye gitmeye çalışan göçmenlerden 318'i yolda hayatını kaybetti

Ankara

Orta Amerika ülkelerinden geçen yıl ocak ayından bu yana ABD'ye gitmek üzere yola çıkan binlerce göçmenden 318'i hayatını kaybetti.

Meksika basınındaki haberlere göre, Honduras ve Guatemala Dışişleri Bakanlıklarından alınan istatistiklerde, ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlardan kaçıp daha iyi bir hayat kurmak için son 14 ayda ABD'ye ulaşmak isteyen Latin Amerikalı göçmenlerden 318'i yolda öldü.

Ölenlerin çoğunun Honduras ve Guatemala kökenli olduğu, öte yandan bu süre zarfında 170 göçmenin de kayıp olduğu bildirildi.

Orta Amerikalı göçmenler, Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" adı verilen mutabakat gereği, bu ülke üzerinden ABD'ye göç etmek isteyen üçüncü ülke vatandaşları, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da bekletiliyor.

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