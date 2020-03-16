İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi Bathai, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
İstanbul
İran'ın yarı resmi ajansı Tasnim'e göre, Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Haşim Bathai Gulpeyagani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitirdi.
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede can kaybının 724'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 14 bine yaklaştığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.