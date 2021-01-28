İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 85 kişi hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 85 artarak 57 bin 736'ya yükseldi.
Tahran
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, salgında son 24 saatte 85 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 528 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 546'sının hastanelere yatırıldığını belirtti.
Lari, böylece yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede virüs kaynaklı can kaybının 57 bin 736'ya, vaka sayısının da 1 milyon 398 bin 841'e çıktığını aktardı.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 18'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 189 bin 975'e ulaştığını ifade etti.
Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 9 milyon 125 bin 76 olduğunu kaydetti.
Ülkede "kırmızı" seviyesinde şehrin kalmadığına işaret eden Lari, 18 şehrin "turuncu", 154 şehrin "sarı" ve 276 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini yineledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.