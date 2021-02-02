Euro
8.61
Dolar
7.15
BIST 100
1,516.04
Altın
1,849.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılıyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 72 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 72 artarak 58 bin 110'a yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 02.02.2021
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 72 kişi hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 820 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 660'ının hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 110'a, vaka sayısının da 1 milyon 431 bin 416'ya çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 865'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 223 bin 197 olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan test sayısının bugün itibarıyla 9 milyon 394 bin 967'ye ulaştığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ekonomisi 2020'de yüzde 6,4 küçüldü
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 72 kişi hayatını kaybetti
Türk bilim insanları yaşlıların ve kronik hastalığı olanların Kovid-19'u ağır geçirme nedenini araştırdı
Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL 7 Mart'a kadar uzatıldı
Kovid-19’un kökenini araştıran DSÖ heyetinin Vuhan'daki incelemeleri sürüyor

Benzer haberler

İran: Taliban heyetinin Tahran ziyareti Afganistan hükümetinin bilgisi dahilinde yapıldı

İran: Taliban heyetinin Tahran ziyareti Afganistan hükümetinin bilgisi dahilinde yapıldı

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 72 kişi hayatını kaybetti

İran Meclisi Ruhani hükümetinin sunduğu bütçe taslağını reddetti

İsrail: İran'ın, bir Afrika ülkesindeki İsrail büyükelçiliğini hedef alma planı engellendi

İsrail: İran'ın, bir Afrika ülkesindeki İsrail büyükelçiliğini hedef alma planı engellendi
Blinken İran'ın haftalar içinde nükleer silah elde edecek bir konumda olabileceğini iddia etti

Blinken İran'ın haftalar içinde nükleer silah elde edecek bir konumda olabileceğini iddia etti
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den 'seçimlere katılım' vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den 'seçimlere katılım' vurgusu