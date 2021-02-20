Euro
8.46
Dolar
6.98
BIST 100
1,560.34
Altın
1,782.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 68 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 68 artarak 59 bin 409'a yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 20.02.2021
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 68 kişi hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 922 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 472'sinin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 409'a, vaka sayısının da 1 milyon 566 bin 81'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 677'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 337 bin 877 olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan toplam test sayısının 10 milyon 387 bin 561'e ulaştığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a karşı aşılama programına hafta sonu da devam ediliyor
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 68 kişi hayatını kaybetti
İran mutasyonlu virüsün yayılmasını önlemek için Irak'a açılan 7 sınır kapısını yolcu geçişlerine kapattı
Sağlık Bakanı Koca: Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz
İtalya'da Kovid-19 salgını bir yılını tamamladı

Benzer haberler

İran, diplomatik gerilimlere rağmen tüm yaptırımların kaldırılacağını düşünüyor

İran, diplomatik gerilimlere rağmen tüm yaptırımların kaldırılacağını düşünüyor

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 68 kişi hayatını kaybetti

İran mutasyonlu virüsün yayılmasını önlemek için Irak'a açılan 7 sınır kapısını yolcu geçişlerine kapattı

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için reformistlerin ilk adayı belli oldu

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için reformistlerin ilk adayı belli oldu
İsrail, 'nükleer anlaşmaya dönmenin İran’ın nükleer cephaneliğine giden yolu açacağı' iddiasında bulundu

İsrail, 'nükleer anlaşmaya dönmenin İran’ın nükleer cephaneliğine giden yolu açacağı' iddiasında bulundu
İran yaptırımlar kaldırılmadan ABD ile 5+1 düzeyindeki toplantılara katılmayacağını açıkladı

İran yaptırımlar kaldırılmadan ABD ile 5+1 düzeyindeki toplantılara katılmayacağını açıkladı