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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 338 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 338 artarak 73 bin 906'ya yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 06.05.2021
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 338 kişi hayatını kaybetti

Tahran

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında son 24 saatte 18 bin 409 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 441'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 610 bin 18'e çıktığı ülkede, 338 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 73 bin 906 olduğu kaydedildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 515'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 57 bin 692'ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 16 milyon 652 bin 514 oldu.

İran'da toplam 1 milyon 425 bin 767 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 1 milyon 181 bin 241 kişiye aşının ilk dozunun, 244 bin 526 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 1 milyon 425 bin 767 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülke genelinde risk durumuna göre 102 şehrin "kırmızı", 235'inin "turuncu", 111'inin "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehrin kalmadığı aktarılırken, "kırmızı" ve "turuncu" kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

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