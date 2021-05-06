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Dünya, Koronavirüs

İtalya, Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasından yana

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarını koruyan patentlerin kaldırılması önerisine destek verdi.

Barış Seçkin   | 06.05.2021
İtalya, Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasından yana

Roma

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkından geçici olarak feragat edilmesini destekleme taahhüdüne, İtalya'dan da destek geldi.

Dışişleri Bakanı Di Maio, Facebook hesabındaki paylaşımında, zamana karşı yarış olarak tanımladığı bu dönemde virüs varyantlarının etkisinden kaçınmak için herkesin iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Kısa zamanda Kovid-19 aşılarının patentlerine serbest erişim hakkı gerekiyor." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini dile getiren Di Maio, "Bu acil durum karşısında, her devletin aynı fırsatlara sahip olması gerekir ve üretimi serbestleştirmek önemlidir. Biden yönetiminin patentlerin askıya alınmasına yönelik yaptığı açıklama, çok önemli bir işaret. İtalya burada." ifadesine yer verdi.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biden'ın aşı patentlerine herkes için ücretsiz erişim konusundaki çıkışı, ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Avrupa da üzerine düşeni yapmalıdır. Bu pandemi bize ancak birlikte kazanabileceğimizi öğretti." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Biden, aşılarla ilgili fikri mülkiyet hakları konusunda ülkesinin tutumunda değişikliğe giderek bu hakların kaldırılması fikrine desteğini ifade etmişti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de ABD'nin destek verdiği bu fikri tartışmaya hazır olduklarını dile getirmişti.

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