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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 211 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 211 artarak 26 bin 380 oldu.

Muhammet Kurşun   | 01.10.2020
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 211 kişi hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 211 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 825 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 26 bin 380'e, vaka sayısının da 461 bin 44'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 121'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının ise 383 bin 368'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede bugüne kadar 4 milyon 43 bin 130 kişiye test yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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