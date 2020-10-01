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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu taziye ziyareti için Kuveyt'te

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybetmesi sebebiyle bu ülkeye taziye ziyaretinde bulundu.

Zuhal Demirci   | 01.10.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu taziye ziyareti için Kuveyt'te Fotoğraf: Cem Özdel / AA

Ankara

Bakan Çavuşoğlu'nu havalimanında Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al Sabah karşıladı. İki Bakan daha sonra havalimanında görüşme gerçekleştirdi.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 29 Eylül'de 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kuveyt Bakanlar Kurulunun açıklamasıyla, ülkenin yeni emiri olduğu duyurulan Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah (83), 30 Eylül'de Meclis önünde yemin ederek görevine başlamıştı.

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