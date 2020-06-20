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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 115 kişi hayatını kaybetti

İran'da toplam can kaybı 9 bin 507'ye yükseldi, vaka sayısı 202 bin 584 oldu.

Muhammet Kurşun   | 20.06.2020
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 115 kişi hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 115 artarak 9 bin 507'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 115 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 322 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 9 bin 507'ye, vaka sayısının da 202 bin 584'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 842'sinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 161 bin 384 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 395 bin 675 olduğunu kaydetti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Rezevi Horasanı, Kirmanşah, Doğu ve Batı Azerbaycan, Gülistan ve Kürdistan'ın riskli bölgeler arasında yer aldığını ifade etti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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