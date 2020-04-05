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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 151 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 151 artarak 3 bin 603'e yükseldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 05.04.2020
İran'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 151 kişi daha hayatını kaybetti

Istanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde 151 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vaka sayısı 58 bin 226'ya ulaştı

Böylece toplam ölü sayısının 3 bin 603'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 483 artarak 58 bin 226'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, hastalardan 4 bin 57'sinin durumunun ağır olduğunu belirterek 22 bin 11 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar 189 bin 790 Kovid-19 testi yapıldığını kaydetti. ,

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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