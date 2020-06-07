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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 72 ölüm

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 72 artarak 8 bin 291'e yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 07.06.2020
İran'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 72 ölüm Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 291'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 72 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 8 bin 291'e ulaştığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 364 artarak 171 bin 789'a çıktığını aktardı.

Kovid-19 hastalarından 2 bin 596'sının durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 134 bin 349 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini ifade etti.

Cihanpur, salgının başından bu yana bir günde yapılan test sayısında 25 bine ulaşarak rekor kırdıklarını ve toplamda 1 milyon 84 bin 857 Kovid-19 testi yapıldığı bilgisini paylaştı.

"Zirve noktası geçildi"

Ülkenin güneyinde Irak sınırındaki Huzistan eyaletinin "kırmızı" bölge olarak ilan edildiğini belirten Cihanpur, Hürmüzgan ve Kürdistan eyaletlerinin de riskli eyaletler arasında olduğunu kaydetti.

Cihanpur, tüm dünyada olduğu gibi İran'da da normalleşmenin ardından meydana gelen artışın normal olduğunu vurgulayarak "Kovid-19'da zirve noktasını geçtik, düşüşe geçtik ve hastalık azalmaya doğru gidiyor. Birinci dalgada olsak da zirveyi geçtik. Normalleşmeyle sayıların artması çok normaldir. Hastaneye yatırılanlar ve yoğun bakımdakilerin sayısı azaldı." diye konuştu. 

İran'da mayısın başında günlük yeni vaka sayısı 800'lere kadar düşmüştü. Yasakların kalkmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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