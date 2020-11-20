Euro
9.04
Dolar
7.61
BIST 100
1,323.04
Altın
1,866.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla’daki Mercan Camii’ne geldi Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 479 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 479 artarak 43 bin 896 oldu.

Muhammet Kurşun   | 20.11.2020
İran'da son 24 saatte 479 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 479 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 260 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 43 bin 896'ya, vaka sayısının da 828 bin 377'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 756'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 589 bin 25'e ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 5 milyon 706 bin 834 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakaların giderek artması nedeniyle yeni kısıtlamalara gitme kararı alınmıştı.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'ın da aralarında bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki yaklaşık 150 il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin 15 gün kapatılacağını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 479 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlıyor
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 332 bin kişiye ceza uygulandı
Bakan Koca gençlere sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili hatırlatmada bulundu: Fedakarlığınıza ihtiyacımız var
Rusya'da son 24 saatte 24 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

İran'da son 24 saatte 479 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 479 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan işgal altındaki Golan Tepeleri’ne ziyaret

ABD Merkez Kuvvetler Komutanından Irak’tan asker çekme kararına üstü kapalı eleştiri

ABD yönetiminden yeni İran yaptırımları

ABD yönetiminden yeni İran yaptırımları
Netanyahu’dan 'Suriye’de İran güçlerine saldırı düzenledik' açıklaması

Netanyahu’dan 'Suriye’de İran güçlerine saldırı düzenledik' açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Biden yaptırımları kaldırırsa tüm nükleer taahhütlerimizi yerine getireceğiz

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Biden yaptırımları kaldırırsa tüm nükleer taahhütlerimizi yerine getireceğiz