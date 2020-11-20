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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycanlılar, Ağdam'ın işgalden kurtuluşunu kutluyor

Azerbaycanlılar, 27 yıl Ermenistan'ın esaretinde kalan Ağdam bölgesinin işgalden kurtarılmasını kutlamak ve şehitleri anmak için Bakü Şehitler Hıyabanı'na akın etti.

Ruslan Rehimov   | 20.11.2020
Azerbaycanlılar, Ağdam'ın işgalden kurtuluşunu kutluyor Fotoğraf: Resul Rehimov / AA

Bakü

Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girmesinin ardından Azerbaycanlılar, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Şehitler Hıyabanı'na ziyarette bulundu.

Burada birbirini kutlayan vatandaşlar, Azerbaycan Milli Marşı'nı okudu, sloganlar atarak sevinç gösterisinde bulundu.

Ziyarete gelen Ağdamlılar da ata yurtlarının işgalden kurtarılması dolayısıyla sevinç gözyaşları döktü.

Ağdamlı Abbasov Ceyhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yıllar sonra Karabağ toprağı işgalden kurtuldu. Allah'a şükürler olsun. Beklediğimiz gün nihayet geldi. Her zaman yanımızda olan Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Bugünü hiçbir zaman unutmayacağım." dedi.

Rahip Süleymanlı isimli Ağdam sakini de "Dualarımız kabul oldu. Bu bize Allah'ın lütfu. Halkın dayanışması sayesinde topraklarımız kurtuldu. Şehitlerimize rahmet olsun. Duygularımı sözle ifade edemiyorum. Sevincim aşıp taşıyor. Sonsuz bir mutluluk yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağdamlı Rahman Hüseyinov ise hayatının en mutlu gününü yaşadığını söyledi. Bugüne kadar Ağdam hasretiyle yaşadığını belirten Hüseyinov, Azerbaycan askerlerine teşekkür etti.

Aysema Abdullayeva da "Gözümüz aydın. Cumhurbaşkanı'ndan topraklarımıza dönmemizle ilgili talimat bekliyoruz. Çadırda da yaşayabilirim orada." diye konuştu.

Şehitliği ziyaret eden savaş gazisi Hasan Muzafferli, "Gönüllü olarak cepheye gitmiştim. Sukavuşan istikametinde yaralandım. Emeklerimiz boşa gitmediği için çok mutluyum. Tüm Ağdamlıları kutluyorum." dedi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı Ermenistan'ı ateşkes imzalamaya mecbur etmişti.

Ateşkes gereği, Ermeni silahlı güçleri 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çıkmıştı.

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