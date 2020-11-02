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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 440 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 440 artarak 35 bin 738 oldu.

Muhammet Kurşun   | 02.11.2020
İran'da son 24 saatte 440 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tahran

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 440 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 8 bin 289 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 35 bin 738’e, vaka sayısının da 628 bin 78’e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 315’inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 491 bin 247y’e ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede toplam 5 milyon 142 bin 2 kişiye test yapıldığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran genelinde 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı. Öte yandan 25 eyalet merkezine de giriş çıkışlar yasaklanmıştı.

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