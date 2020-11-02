Rasulayn'da sebze pazarında terör saldırısı: 4 yaralı
Suriye’nin kuzeyinde Rasulayn ilçesinde sebze pazarında düzenlenen bombalı saldırıda 1'i ağır 4 sivil yaralandı.
Rasulayn
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçe merkezinde sebze pazarında yerleştirilen bomba infilak etti. Saldırıda, 1'inin durumu ağır, 4 sivil yaralandı.
Yaralılar Rasulayn Hastanesine sevk edildi.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.
YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.