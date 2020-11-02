Euro
9.84
Dolar
8.44
BIST 100
1,140.24
Altın
1,890.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rıza Bey Apartmanı
logo
Dünya

Rasulayn'da sebze pazarında terör saldırısı: 4 yaralı

Suriye’nin kuzeyinde Rasulayn ilçesinde sebze pazarında düzenlenen bombalı saldırıda 1'i ağır 4 sivil yaralandı.

Eşref Musa,Ömer Koparan   | 02.11.2020
Rasulayn'da sebze pazarında terör saldırısı: 4 yaralı Fotoğraf: Hişam El Humsi / AA

Rasulayn

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçe merkezinde sebze pazarında yerleştirilen bomba infilak etti. Saldırıda, 1'inin durumu ağır, 4 sivil yaralandı.

Yaralılar Rasulayn Hastanesine sevk edildi.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus kendini karantinaya aldı
İran'da son 24 saatte 440 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taburcu edildi
Dünya genelinde en az 442 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
'Kovid-19 savaşçıları' yaşadıklarını anlattı

Benzer haberler

Rasulayn'da sebze pazarında terör saldırısı: 4 yaralı

Rasulayn'da sebze pazarında terör saldırısı: 4 yaralı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam, insanın dinini, canını, aklını, neslini ve malını koruma altına almıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şiddet ve terör, hiçbir dini ya da ahlaki normla bağdaşmaz

Dışişleri Bakanlığından Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından Pakistan'daki terör saldırısına kınama
Rasulaynlı gençler Türkiye'nin desteğiyle açılan kurslar aracılığıyla meslek sahibi olacak

Rasulaynlı gençler Türkiye'nin desteğiyle açılan kurslar aracılığıyla meslek sahibi olacak
Afrin'de terör saldırısı: 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

Afrin'de terör saldırısı: 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı