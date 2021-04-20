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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 395 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, ülkede şu ana kadar 621 bin 822 doz aşı yapıldığını açıkladı.

Muhammet Kurşun   | 20.04.2021
İran'da son 24 saatte 395 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tahran

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 395 artarak 67 bin 525'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Kovid-19 salgınında son 24 saatte 25 bin 492 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 365'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 286 bin 927'ye çıktığı bilgisi verilirken, 395 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 67 bin 525 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 911'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü aktarılan açıklamada, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 810 bin 531'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 14 milyon 613 bin 10 olduğu kaydedildi.

İran'da toplam 621 bin 822 doz aşı yapıldı

Ülkede şu ana kadar 480 bin 646 kişiye aşının ilk dozunun, 141 bin 176 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 621 bin 822 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülke genelinde risk durumuna göre 257 şehir "kırmızı", 129 şehir "turuncu", 51 şehir "sarı" ve 11 şehir de "mavi" olarak belirlenirken, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışlara izin verilmiyor.

İran hükümetinin 10 Nisan'dan itibaren aldığı 10 günlük kısıtlama kararı da 24 Nisan'a kadar uzatıldı. Öte yandan İran Meclisi oturumlarının da Kovid-19 nedeniyle 2 hafta ertelendiği açıklandı.


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