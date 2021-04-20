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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor.
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Dünya

Almanya’da Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı Laschet oldu

Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet oldu.

Erbil Başay   | 20.04.2021
Almanya’da Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı Laschet oldu Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Berlin

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