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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 303 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 303 artarak 76 bin 936’ya yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 16.05.2021
İran'da son 24 saatte 303 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tahran

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 11 bin 291 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1787'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 751 bin 166’ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 303 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 76 bin 936 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 337'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 226 bin 122’ye ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 18 bin 787 oldu.

İran'da toplam 2 milyon 269 bin 753 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 1 milyon 899 bin 22 kişiye aşının ilk dozunun, 370 bin 731 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 2 milyon 269 bin 753 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 3 şehrin "kırmızı", 262'sinin "turuncu", 183'ünün "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

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