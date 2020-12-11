Euro
9.60
Dolar
7.92
BIST 100
1,353.37
Altın
1,826.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katılıyor. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 232 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 232 artarak 51 bin 728 oldu.

Muhammet Kurşun   | 11.12.2020
İran'da son 24 saatte 232 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 232 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 9 bin 594 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 51 bin 728'e, vaka sayısının da 1 milyon 92 bin 617'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 760'ının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 787 bin 853 olduğunu ifade etti.

Ülkede 6 milyon 611 bin 783 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 34 ilçenin kırmızı, 260 ilçenin turuncu ve 154 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 232 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Eğitimli köpekler ter kokusundan Kovid-19'u tespit etti
İtalya'da yapılan bir çalışma Kovid-19'un geçen yıl ülkede olduğunu ortaya koydu
Asya Kalkınma Bankası 9 milyar dolar aşı yardımı sağlayacak
Almanya’da salgında en yüksek günlük ölüm ve vaka sayıları kaydedildi

Benzer haberler

TFF üç hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

TFF üç hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

İran'da son 24 saatte 232 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Eğitimli köpekler ter kokusundan Kovid-19'u tespit etti

İtalya'da yapılan bir çalışma Kovid-19'un geçen yıl ülkede olduğunu ortaya koydu

İtalya'da yapılan bir çalışma Kovid-19'un geçen yıl ülkede olduğunu ortaya koydu
Karabağ zaferinin anatomisi

Karabağ zaferinin anatomisi
Çiçek hastalığıyla adı duyulan aşı dünyanın gündeminden hiç düşmedi

Çiçek hastalığıyla adı duyulan aşı dünyanın gündeminden hiç düşmedi