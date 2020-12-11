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Dünya

Yunanistan'da Noel tatilinde kısıtlı açılma için yeni Kovid-19 tedbirleri açıklandı

Yunanistan'da Noel ve yılbaşı tatili döneminde yeniden açılma için yeni uygulamaların yürürlüğe gireceği bildirildi.

Tevfik Durul   | 11.12.2020
Yunanistan'da Noel tatilinde kısıtlı açılma için yeni Kovid-19 tedbirleri açıklandı

Atina


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan Noel tatili döneminde uygulanacak kısıtlı gevşetme kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Perakende mağazalarının 14 Aralık-7 Ocak'ta açık olacağını belirten Petsas, bu mağazalardan internet siparişlerinin teslim alınabileceğini ancak müşterilerin dükkanları gezmesine izin verilmeyeceğini aktardı.

Petsas, kuaförlerin 14 Aralık'tan itibaren 07.00-21.00 saatlerinde açılacağını söyleyerek, kitapçıların da gelecek hafta başından itibaren aynı anda mağazada bulunabilecek müşteri sayısını kısıtlı tutmak şartıyla hizmet verebileceğini kaydetti.

Yunanistan'a 18 Aralık-7 Ocak'ta havayoluyla giriş yapacak ziyaretçilerin, varış günlerinden itibaren 3 günlük zorunlu karantinaya tabi tutulacağını belirten Petsas, bu kişilerin ülkedeki havalimanlarında uygulanan zorunlu antijen testinin yanı sıra negatif PCR testi sonucu sunmaları gerektiğine işaret etti.

Petsas, 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan mevcut sokağa çıkma yasağının 22.00-05.00 şeklinde güncellendiğini vurgulayarak, vatandaşların kısa mesajla hükümet makamlarına bildirim yapmak koşuluyla sağlık, alışveriş ve spor gibi sebeplerle evlerinde ayrılabileceklerini kaydetti.

Hükümet Sözcüsü Petsas, ayrıca ülkedeki kiliselerin sadece Noel ve Epifani günleri için gerekli tedbirleri almak koşuluyla açık olacağını aktardı.

Ülkede vaka sayılarındaki ciddi artış üzerine 7 Kasım'dan itibaren karantinaya gidilmiş ve 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumunun dün paylaştığı verilere göre, ülkede solunum cihazına bağlı durumda olan Kovid-19 hastalarının sayısı 578'den 571'e düşmüştü.

Ülkede dün 1534 yeni vaka tespit edilmiş, 81 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirmişti.

Yunanistan'da salgının başından bu yana 121 bin 253 vaka, 3 bin 370 can kaybı kaydedildi.

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