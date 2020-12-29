İran'da son 24 saatte 132 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132 artarak 54 bin 946 oldu.
Tahran
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İran'da Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 132 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 108 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 946'ya vaka sayısının da 1 milyon 212 bin 481'e çıktığını aktardı.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 128'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 969 bin 408 olduğunu ifade etti.
83 milyon nüfusluk ülkede 7 milyon 513 bin 534 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 108 ilçenin turuncu ve 340 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.