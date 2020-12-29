Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 11 bini geçti
Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 11 bin 871'e çıktı.
Abuja
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 336 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 71'e yükseldi.
Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 11 bin 871'e ulaştı.
Bugüne kadar 6 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 849 bin 974'ü iyileşti.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirilmişti.
Salgınla mücadele kapsamında tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılmış, tüm ülkede alkol satışı yasaklanmıştı.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurmuştu.
Açıklamanın hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.