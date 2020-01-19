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Dünya

İran'da sel felaketinin bilançosu 250 milyon dolar

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde 9 Ocak'tan bu yana devam eden sel felaketi 250 milyon dolar zarara yol açtı.

Muhammet Kurşun   | 19.01.2020
İran'da sel felaketinin bilançosu 250 milyon dolar Fotoğraf: Reza Adeli/AA

Tahran

İran'ın güneydoğusundaki sel felaketi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 9 Ocak'tan bu yana devam eden sel felaketinde üç kişi hayatını kaybetti, 400 köy sular altında kaldı. Sel nedeniyle eyalete bağlı Zerabad bölgesinde evlerin çoğu yıkıldı, muz tarlaları harap oldu, telekomünikasyon şebekeleri ve kırsal yollarda ciddi hasarlar meydana geldi. Evsiz kalan birçok aile, zor şartlarda yaşamlarını sürdürüyor. ( Reza Adeli - Anadolu Ajansı )

Sistan-Belucistan Eyalet Valisi Ahmed Ali Muhubeti, İran resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, selin altyapıya, tarıma ve yerleşimlere verdiği toplam zararın 250 milyon doları bulduğunu belirtti.

Eyalete bağlı Kenarek, Çabahar, Serbaz, Neyşeker, Kasrkend ve Fenuc kentlerinin selde büyük hasar gördüğünü aktaran Muhubeti, yolları ulaşıma kapanan 875 köyden 845'ine ulaşım sağlandığını, 35 köyün ise yollarının hala kapalı olduğunu ifade etti.

Ruhani'ye eleştiri

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin 9 Ocak’ta meydana gelen selden ancak 9 gün sonra, dün bölgeyi ziyaret etmesi İran basınında eleştirilere konu oldu. Reformist gazetelerden "Şark", bugünkü manşetinde “Ruhani sele yetişemedi” ifadelerini kullandı.

İran'ın en kurak bölgelerinden Sistan-Belucistan eyaletinde 9 Ocak'ta şiddetli yağmurun yol açtığı sel felaketinde 3 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

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