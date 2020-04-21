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Dünya

İran'da reformist derginin editörüne 6 yıl hapis

İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen İran-i Ferda Dergisi Editörü Keyvan Samimi (71) 6 yıl hapse mahkum edildi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 21.04.2020
İran'da reformist derginin editörüne 6 yıl hapis

İstanbul

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'na (HRANA) göre, Tahran Devrim Mahkemesi, "yasa dışı toplantıya katılma, ülke liderine hakaret ve rejimi yıkmaya yönelik faaliyetlerde bulunma" suçlamasıyla yargılanan Samimi hakkında 6 yıl hapis kararı verdi.

Başkent Tahran'da geçen yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla İran Meclisi önünde onlarca kişinin katılımıyla gösteri düzenlenmişti. Aralarında İran-i Ferda Dergisi Editörü Samimi'nin bulunduğu 20 gösterici güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış, daha sonra Samimi, 17 Haziran'da şartlı tahliyeyle serbest bırakılmıştı.

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