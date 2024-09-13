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Dünya

İran'da Pakistan sınırındaki silahlı saldırıda 3 İran askeri öldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan Beluçistan eyaletine bağlı Mircave ilçesinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin sınır muhafızlarına ateş açması sonucu 3 İran askeri hayatını kaybetti.

Ahmet Dursun  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
İran'da Pakistan sınırındaki silahlı saldırıda 3 İran askeri öldü

Tahran

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pakistan sınırındaki Mircave ilçesinde araç içindeki kimliği belirsiz kişiler sınır muhafızlarının aracına ateş açtı.

Saldırıda biri teğmen rütbesinde 3 İran askeri öldü, 1 sivil yaralandı.

Saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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