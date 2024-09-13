İran'da Pakistan sınırındaki silahlı saldırıda 3 İran askeri öldü
İran'ın güneydoğusundaki Sistan Beluçistan eyaletine bağlı Mircave ilçesinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin sınır muhafızlarına ateş açması sonucu 3 İran askeri hayatını kaybetti.
Tahran
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pakistan sınırındaki Mircave ilçesinde araç içindeki kimliği belirsiz kişiler sınır muhafızlarının aracına ateş açtı.
Saldırıda biri teğmen rütbesinde 3 İran askeri öldü, 1 sivil yaralandı.
Saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.