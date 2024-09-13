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Dünya

Afganistan'da Şii Hazaralara yönelik silahlı saldırıda 14 kişi öldü

Afganistan'da Şii Hazaralara yönelik silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Bilal Güler  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Afganistan'da Şii Hazaralara yönelik silahlı saldırıda 14 kişi öldü Fotoğraf: Haroon Sabawoon/AA

Kabil

TOLO News'a göre, Daykundi ve Gor vilayetleri sınırında bulunan Karyudal bölgesinde kimliği bilinmeyen silahlı kişiler, Şii Hazaralara saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Saldırıya uğrayanların, Daykundi vilayetinin Sengi Taht ilçesi sakinleri olduğu, Kerbela'yı ziyaret eden yakınlarını karşılamak için Karyudal bölgesine gittikleri aktarıldı.

Silahlı kişilerin, fotoğraf çekme bahanesiyle ilçe sakinlerini taşıyan otobüsü durdurduğu ve ardından üzerlerine ateş açtığı kaydedildi.

Afganistan yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere çeşitli silahlı gruplar, sık sık Afgan Şiileri silahlı ya da bombalı saldırılarla hedef alıyor.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Afganistan'da Şii Hazaralara yönelik gerçekleştirilen ve en az 14 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DEAŞ sosyal medya hesabındaki paylaşımda söz konusu saldırıyı üstlendi.

Afgan basınına göre, Daykundi ve Gor vilayetleri sınırında bulunan Karyudal bölgesinde öğle saatlerinde kimliği bilinmeyen silahlı kişilerce Şii Hazaralara saldırı gerçekleşmişti.

Saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetmeş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıya uğrayanların, Daykundi vilayetinin Sengi Taht ilçesi sakinleri olduğu, Kerbela'yı ziyaret eden yakınlarını karşılamak için Karyudal bölgesine gittikleri aktarılmıştı.

Silahlı kişilerin, fotoğraf çekme bahanesiyle ilçe sakinlerini taşıyan otobüsü durdurduğu ve ardından üzerlerine ateş açtığı kaydedilmişti.

Afganistan yönetiminden konuya dair henüz bir açıklama da yapılmadı.

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere çeşitli silahlı gruplar, sık sık Afgan Şiileri silahlı ya da bombalı saldırılarla hedef alıyor.

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