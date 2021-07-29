Euro
10.11
Dolar
8.50
BIST 100
1,387.74
Altın
1,825.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. -VTR-
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bini geçti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 292 artarak 90 bin 74'e yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 29.07.2021
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bini geçti

Tahran

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 34 bin 433 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 506'sının hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 826 bin 447’ye çıktığı ülkede , 292 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 90 bin 74 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 296'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 329 bin 65'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 25 milyon 795 bin 151 oldu.

İran'da toplam 11 milyon 808 bin 230 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 9 milyon 180 bin 89 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 628 bin 141 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 11 milyon 808 bin 230 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülke genelinde risk durumuna göre 232 şehrin "kırmızı", 117 şehrin "turuncu", 99 şehrin de "sarı" kategoride yer aldığı ve "kırmızı" ile "turuncu" kategorideki şehirlere araç giriş-çıkışlarının yasak olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bini geçti
Birinci doz aşıda yüzde 65'i geçen İstanbul'un aşı tablosunda rengi sarıya döndü
Dünya genelinde 4 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
En fazla vaka artışı yaşanan Siirt'te aşı çadırları gece yarısına kadar hizmet verecek
lTurizm sektörüne yeni katılan çalışanlara 'aşı yaptırın' uyarısı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bin 631'e indi

Sağlık Bakanı Koca: İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bin 631'e indi

İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bini geçti

Erzurum'da sağlık ekiplerinin evlerde 'çat kapı' aşı mesaisi

Myanmar’da siyasi kaos ve çatışmalar, salgın koşullarını ağırlaştırıyor

Myanmar’da siyasi kaos ve çatışmalar, salgın koşullarını ağırlaştırıyor
Toplum sağlığı için 'aşı tereddüdünden kurtulmak gerekiyor'

Toplum sağlığı için 'aşı tereddüdünden kurtulmak gerekiyor'
lTurizm sektörüne yeni katılan çalışanlara 'aşı yaptırın' uyarısı

lTurizm sektörüne yeni katılan çalışanlara 'aşı yaptırın' uyarısı