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Dünya

Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Ticaret Bakanı Muş'u kabul etti

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u makamında kabul etti.

Tuba Şahin   | 29.07.2021
Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Ticaret Bakanı Muş'u kabul etti

Ankara

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş ülke Tataristan'ın kadim başkenti Kazan'da Tataristan Cumhurbaşkanı Sayın Rustam Minnihanov ve beraberindeki heyet ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

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