Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Ticaret Bakanı Muş'u kabul etti
Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u makamında kabul etti.
Ankara
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş ülke Tataristan'ın kadim başkenti Kazan'da Tataristan Cumhurbaşkanı Sayın Rustam Minnihanov ve beraberindeki heyet ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
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Kardeş ülke Tataristan’ın kadim başkenti Kazan’da Tataristan Cumhurbaşkanı Sayın Rustam Minnihanov ve beraberindeki heyet ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. pic.twitter.com/MakRdYkavh— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) July 29, 2021