İran'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı bir milyonu geçti
İran'da son 24 saatte vaka sayısı 13 bin 922 artarak 1 milyon 3 bin 494'e çıktı.
Tahran
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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 358 artarak 49 bin 348'e yükselirken, toplam vaka sayısı da bir milyonu geçti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 358 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 922 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 49 bin 348'e, vaka sayısının da 1 milyon 3 bin 494'e çıktığını aktardı.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 824'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşenlerin sayısının ise 699 bin 315'e ulaştığını ifade etti.
İran'da bugüne kadar 6 milyon 256 bin 715 test uygulandığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 64 ilçenin "kırmızı", 278 ilçenin "turuncu" ve 106 ilçenin de "sarı bölge" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.